Евросоюз продлил санкции против Ирана

Евросоюз на год продлил санкции против Ирана за поддержку России

Евросоюз продлил до 27 июля 2025 года санкции против Ирана за поддержку России, а также вооруженных формирований на Ближнем Востоке и в бассейне Красного моря. Об сообщил Совет ЕС в заявлении .

По словам представителей союза, санкции подразумевают арест имущества, запрет на въезд для лиц, подпавших под них, а также блокирование финансовых активов в европейских юрисдикциях.

Недавно на Западе усомнились в том, что отношения с Ираном улучшатся при новом президенте республики Масуде Пезешкиане.

В марте журналисты The Economist выразили опасение, что возможный альянс России, Китая и Ирана может стать настоящим кошмаром для Запада.