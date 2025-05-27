Евросоюз на пороге распада. Венгрию захотели лишить голоса

Совет Евросоюза на ближайшем заседании 27 мая поднимет вопрос о лишении Венгрии права голоса. Об этом сообщила пресс-служба структуры на официальном сайте .

Поступить таким образом руководящему органу позволяет седьмая статья Договора о Европейском союзе. Применить ее будет возможно, если удастся установить факты серьезного и регулярного нарушения государством ценностей европейского политического сообщества.

Заседание в Брюсселе во вторник, 27 мая, станет уже восьмым в рамках обсуждения венгерского вопроса. Инициировали проверку еще в 2018 году — Будапешт заподозрили в ограничении свободы слова в республике.

Формально процедуру с того момента так и не прекратили. Однако на практике с 2020 года Совет Евросоюза ее не обсуждал.

Если санкции все же введут, Венгрия может потерять право принимать участие в принятии решений в ЕС до устранения выявленных нарушений. Решение потребует согласия всех членов Евросоюза, добиться которого, как отмечали западные СМИ, маловероятно из-за сохраняющихся разногласий.

Венгрия регулярно угрожает наложить вето на некоторые внешнеполитические решения Евросоюза. В частности, венгерские власти выступали против поддержки Украины.

О новых дискуссиях о лишении Венгрии права голоса в Евросоюзе стало известно в апреле 2025 года. По данным прессы, Совет ЕС начал рассматривать такие меры именно из-за Украины.