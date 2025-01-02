Евросоюз лишил Венгрию более миллиарда евро

AFP: Венгрия не получит дотацию от ЕС в размере 1,04 миллиарда евро

Венгрия потеряла право на получение дотации от Европейского союза в размере 1,04 миллиарда евро. Об этом сообщило Agence France Press.

По данным издания, члены ЕК обвинили Венгрию в пренебрежении демократическими стандартами. Чтобы получить замороженные деньги, венгерские власти должны были провести до конца 2024 года правовые реформы в рамках борьбы с коррупцией.

Также речь шла о вопросах финансирования политических партий. Дотация полагалась Венгрии в рамках программ поддержки слабых регионов страны.

Премьер-министр Виктор Орбан предупредил, что Венгрия воспользуется правом вето и заблокирует проект долгосрочного бюджета ЕС в случае, если Будапешту не получит доступ к европейским фондам.

В январе 2024 года Еврокомиссия готова была уступить Венгрии ради ее согласия на финансирование Украины. Это произошло после того, как Орбан наложил вето на пакет макрофинансовой помощи ВСУ в 50 миллиардов евро.