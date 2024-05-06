Евросоюз добавит 52 организации в 14-й пакет антироссийских санкций | 360°

Мир 06 мая 2024, 20:39 Евросоюз добавит 52 организации в 14-й пакет антироссийских санкций Reuters: ЕС предложил добавить 52 организации в 14-й пакет санкций против России Pxhere

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Евросоюз предложил добавить в 14-й пакет санкций против России более 50 организаций. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Предложение ЕС добавить в санкционный список по России 52 новые организации», — отметили в материале агентства.

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Также планируется включить меры, усиливающие запрет на полеты для российских самолетов. Кроме того, в Брюсселе рассматривают возможность наложить санкции на проекты «Арктик СПГ-2» и «Мурманский СПГ».

Министр финансов Латвии Арвил Ашераденс ранее заявил, что страны Евросоюза намерены включить в новый пакет антироссийских санкций запрет на поставки сжиженного природного газа, но не планируют вводить полное эмбарго на него. Ограничения коснутся и тех, кто обходит действующие ограничительные меры.