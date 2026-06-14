Финский политик Мема: ЕС не отреагировал на данные о биолабораториях на Украине

Евролидеры проигнорировали опубликованную Соединенными Штатами информацию о биолабораториях на Украине. Об этом сообщил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема, его процитировала ИС «Вести» .

Он обратил внимание, что страны Европы продолжают закрывать глаза на неудобные для них данные. По его словам, западные лидеры продолжают считать, что на Украине нет объектов, где исследуются опасные патогены.

«Я не вижу никакой реакции от европейских лидеров на разоблачения США о секретных биолабораториях на Украине, в то время как украинские дроны продолжают наносить удары по гражданским в России оружием, предоставленным нами», — подчеркнул Мема.

Финский политик добавил, что украинские власти не считаются с международными нормами. Он также призвал ЕС прокомментировать данные о биолабораториях и потребовать «надлежащих объяснений по этому поводу».

Ранее Нацразведка США опубликовала документы о хранящихся в республике образцах сибирской язвы, Эболы и свиной лихорадки.