Европу пообещали оставить без катарского СПГ

Директива Евросоюза о проверке всех цепочек поставок на соответствие так называемым «целям устойчивого развития» (CSDDD) может оставить объединение без сжиженного природного газа Катара. Страна прекратит экспорт, если условия не смягчат или не отменят, подчеркнул министр энергетики и главный исполнительный директор государственной нефтегазовой компании QatarEnergy Саад Шерида аль-Кааби.

«Если Европа на самом деле не рассмотрит, как возможно смягчить или отменить CSDDD, а по-прежнему будет взимать штраф в размере 5% от общего мирового оборота в энергетике, мы не будем поставлять СПГ в Европу. Это точно», — процитировало его РИА «Новости».

Выступая на конференции ADIPEC, аль-Кааби добавил, что в ближайшем будущем Катару не удастся достичь нулевых выбросов углеводородов в атмосферу.

Прекращением поставок СПГ в европейские страны катарский министр уже грозил в октябре.

Директива CSDDD предполагает, что работающие в ЕС крупные компании должны выявлять и устранять возникающий в результате их деятельности ущерб для окружающей среды. Она стала частью общей программы достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году и должна вступить в силу с 2027 года.

За отмену CSDDD выступал президент Франции Эммануэль Макрон, поддержав позицию немецкого канцлера Фридриха Мерца.