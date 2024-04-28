Европейцы отказались умирать за Донбасс | 360°

Мир 28 апреля 2024, 18:59 Европейцы отказались умирать за Донбасс Боррель: европейцы не пойдут умирать за Донбасс

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Страны Евросоюза должны поддержать Украину вооружением, а не человеческим ресурсом. Такое мнение высказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на специальной сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде. Его выступление транслировали на сайте мероприятия.

«Европейцы не пойдут умирать за Донбасс», — заявил дипломат.

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По словам Борреля, нужно избежать смертей украинцев, если продолжить поддержку Киева. Он признал, что европейцы недовольным этим фактом и интересуются, сколько времени придется еще тратить деньги на Украину.

Боррель объяснил, что страны Евросоюза обещали помогать Украине столько, сколько потребуется, и намерены сдержать свое слово.

В Европе надеются на использование замороженных российских активов для передачи их Украине. В блоке почти достигли соглашения по этому вопросу.