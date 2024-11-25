Европейский банк отказался помогать Украине из-за местного олигарха

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) отказался участвовать в восстановлении Украины после конфликта, потому что энергетический комплекс страны контролируют украинские олигархи, в частности, владелец SCM Holdings Ринат Ахметов. Об этом интервью итальянской газете Corriere della Sera заявила президент банка Одиль Рено-Басс.

По ее словам, освобождение украинской экономики от влияния олигархов является фундаментальной задачей для европейской интеграции. Если ЕБРР пойдет на компромисс в этом вопросе, то навредит долгосрочным перспективам Украины.

Рено-Басс пояснила, что Ахметов контролирует крупную электрораспредительную компанию страны — ДТЭК, что «угрожает удлинить путь Киева в Европу». По этой причине олигарх должен отказаться от этого контроля. В противном случае ЕБРР не будет кредитовать ДТЭК.

«Нам нужны изменения в структуре, я имею в виду более широкие реформы. С конфликтом роль олигархов ослабла, но потом она может измениться», — подчеркнула глава банка.

Ранее в Белгородской области арестовали участок железной дороги компании «Метинвест Евразия», связанной с олигархом Ахметовым.