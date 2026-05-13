Европе предрекли дефицит керосина и мазута из-за блокады Ормузского пролива

Европейские страны могут столкнуться с нехваткой керосина и мазута, если блокировка Ормузского пролива затянется. Об этом в исследовании сообщили эксперты нидерландского банка Rabobank

Если Ормузский пролив не откроют до конца года, запасы топлива в Европе истощатся. В этом случае сокращение спроса на керосин и мазут станет неизбежным, отметили исследователи.

Дефицит не возникнет до конца мая, но цены могут подняться. После сбоя в цепочке поставок нефти эксперты прогнозируют ухудшение условий торговли, рост инфляции и снижение реальных доходов.

По их мнению, серьезные экономические последствия грозят сфере авиации, логистике и сегментам агропромышленного комплекса, нуждающимся в больших объемах экспортной продукции, которая перевозится самолетами.

Ранее глава российского Минфина Антон Силуанов рассказал, что блокада Ормузского пролива может привести к глобальной рецессии. Он предположил, что продовольствие скоро станет менее доступно.