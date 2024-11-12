Европарламент предложил запретить вход в Ла-Манш для танкеров из России

Oleg Spiridonov/Business Online
Фото: Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

Европарламент разработал проект резолюции, которая предлагает увеличить число ограничений в отношении России. Целью новых санкций станет затруднение экспорта российской нефти и сжиженного природного газа. Документ опубликовали на сайте ЕП.

«Европарламент призывает Евросоюз и государства-члены активизировать усилия по пресечению уклонения от санкций и их обхода», — отметили в проекте резолюции.

Также авторы документа требуют принять меры для обеспечения морской безопасности и предотвращения экологических угроз в европейских водах.

Евродепутаты призвали расширить список попадающих под ограничения судов и запретить им вход в воды европейских стран, в том числе перекрыть доступ к Ла-Маншу. В санкционный реестр могут внести также связанные с кораблями лица и организации.

Ранее министр нефти и природного газа Индии Шри Хардип Сингх Пури назвал покупку топлива у России выгодной для всего мира сделкой. Если бы индийская сторона отказалась приобретать российское сырье, цена на него поднялась бы до 200 долларов за баррель, подчеркнул он.

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