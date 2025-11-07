Европа понимает военную мощь России и стремится усилить поддержку Украины, расширяя санкции и увеличивая поставки вооружений. Об этом РИА «Новости» заявил вице-президент Центра исследований внешней политики Турции Мустафа Метин Кашлылар.

По его словам, в западном мире расходятся взгляды на украинский конфликт.

«Евросоюз делает ставку на военную помощь Киеву и экономическое давление. Они считают, что ослабление Украины скажется на безопасности самой Европы напрямую», — заявил Кашлылар.

Вице-президент центра считает, что ЕС продолжит курс на увеличение объемов вооружений для украинской армии и ужесточение антироссийских санкций. В это же время США смотрят на конфликт совсем иначе.

«Штаты заинтересованы в скорейшем завершении конфликта, чтобы возобновить торговлю и диалог с Москвой», — добавил он.

Ранее во Франции признали, что Россия имеет преимущество над Евросоюзом в огневой мощи.