Аналитик Кашлылар: Европа осознает военную мощь РФ и боится ослабления Киева
Европа понимает военную мощь России и стремится усилить поддержку Украины, расширяя санкции и увеличивая поставки вооружений. Об этом РИА «Новости» заявил вице-президент Центра исследований внешней политики Турции Мустафа Метин Кашлылар.
По его словам, в западном мире расходятся взгляды на украинский конфликт.
«Евросоюз делает ставку на военную помощь Киеву и экономическое давление. Они считают, что ослабление Украины скажется на безопасности самой Европы напрямую», — заявил Кашлылар.
Вице-президент центра считает, что ЕС продолжит курс на увеличение объемов вооружений для украинской армии и ужесточение антироссийских санкций. В это же время США смотрят на конфликт совсем иначе.
«Штаты заинтересованы в скорейшем завершении конфликта, чтобы возобновить торговлю и диалог с Москвой», — добавил он.
Ранее во Франции признали, что Россия имеет преимущество над Евросоюзом в огневой мощи.