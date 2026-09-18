Еврокомиссия выделила Украине 3,3 миллиарда евро на ракеты и беспилотники

Еврокомиссия выделила Украине 3,3 миллиарда евро на закупку беспилотников и ракет, в том числе для систем противовоздушной обороны. Об этом сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, написал ТАСС .

Средства предоставят в рамках кредита на поддержку Украины общим объемом 90 миллиардов евро. По словам фон дер Ляйен, деньги предназначены для приобретения ракет и беспилотников.

Часть транша направят на обеспечение потребностей украинской ПВО. В Еврокомиссии уточнили, что речь в том числе идет о ракетах PAC-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Ранее Еврокомиссия одобрила выделение 6,1 миллиарда евро на противовоздушную и противоракетную оборону Украины, а также другие военные нужды.

Фон дер Ляйен также предлагала создать в ЕС собственный механизм экстренного реагирования на угрозы безопасности по аналогии со статьей 4 договора НАТО. Он должен применяться к инцидентам, которые не достигают уровня вооруженной агрессии, но представляют угрозу безопасности.