Еврокомиссия подготовила Украине транш на 4,2 млрд евро

Украина получит от ЕС первый транш в 4,2 млрд евро в рамках новой программы

Власти Украины получат первый транш в размере 4,2 миллиарда евро из фонда Евросоюза в рамках новой программы помощи. О согласовании первой суммы сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в социальной сети X .

Она подчеркнула, что теперь необходима дата предоставления средств, которую огласит Совет ЕС.

«Еврокомиссия согласовала выделение Украине почти 4,2 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility. После принятия Советом ЕС общий объем финансирования Украины через специальный фонд достигнет 12 миллиардов долларов», — написала фон дер Ляйен.

Программа Ukraine Facility предусматривает выделение ежеквартальных траншей для поддержки украинской экономики и макрофинансовой стабильности. Средства используются на невоенные нужды.

О создании программы лидеры Евросоюза договорились на февральском саммите. Выплаты Украина продолжит получать до 2027 года. На эти цели выделили 50 миллиардов евро. За каждый полученный транш украинским чиновникам придется подавать подробный отчет.

В апреле Европейская комиссия перевела Украине транш в размере 1,5 миллиарда евро в рамках проекта бюджетной помощи. Эти средства страна получает после реализации ряда реформ, которые ей необходимо провести для вступления в ЕС.