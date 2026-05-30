Еврокомиссия накажет Болгарию за превышение установленного дефицита бюджета

Еврокомиссия примет меры в отношении Болгарии за превышение лимита на дефицит бюджета спустя несколько месяцев после присоединения к зоне евро. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

Издание уточнило, что нарушение правил поставит правительство премьер-министра Румена Радева на путь конфронтации с ЕС.

Болгария отказалась от национальной валюты в пользу евро с 1 января 2026 года. До вступления в республики в еврозону дефицит бюджета в стране превысил допустимый в Евросоюзе трехпроцентный порог. Еврокомиссия спрогнозировала, что цифра продолжит расти до 4,3% в 2027 году.

По словам европейских чиновников, к Болгарии планируют применить процедуру чрезмерного дефицита, предусматривающую штрафы до 0,2% от ВВП.

