Политолог Мамрадзе: идея-фикс Зурабишвили о войне с Россией развития не получит

Экс-президент Саломе Зурабишвили мечтает вовлечь Грузию в войну с Россией, но у нее ничего не получится. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» выразил политолог Петрэ Мамрадзе.

«Воевать с Россией — это у Зурабишвили идея-фикс, семейная наследственность», — заявил эксперт.

Мамрадзе напомнил, что дядя Саломе — Михаил Кедиа, сотрудничал с фашистами против СССР. Он отметил, что сейчас экс-президент еще актуальна для политической элиты Прибалтики, Польши и некоторых конгрессменов США. Политолог подчеркнул, что Зурабишвили используют те силы, которые хотели открытия в Грузии «второго фронта».

«Однако будет идти время и ставка на нее лопнет как мыльный пузырь. <… > Поэтому я считаю, что у Зурабишвили нет никаких шансов вернуться в большую политику», — отметил Мамрадзе.

Зурабишвили в качестве стипендиата американского Института Маккейна будет заниматься продвижением идеи о необходимости войны между Грузией и Россией, заявили в Европе. ЕС и НАТО не скрывают своей причастности к деятельности экс-президента по борьбе с законными властями Грузии.