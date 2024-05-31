«Это была катастрофа». Фотограф королевской семьи раскрыл подноготную свадьбы принца Гарри

Sun: фотограф королевской семьи назвал катастрофой свадьбу принца Гарри

Фото: Freepik

Официальный фотограф королевской семьи Великобритании Артур Эдвардс заявил, что свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл оказалась катастрофой. Об этом он рассказал в беседе с изданием The Sun.

Мужчина фотографировал членов королевской семьи на праздниках и мероприятиях с 1978 года. Самым ужасным торжеством, по его мнению, стала свадьба принца Гарри, прошедшая в 2018 году в часовне Виндзорского дворца.

«Потому что Гарри решил держать прессу в стороне. Все делалось на длиннофокусных объективах», — поделился фотограф.

Специалист объяснил, что держал 800-миллиметровый объектив, на который ему пришлось снимать прибывающих гостей. Другие фотографы стояли в полутора метрах от участников мероприятия.

Особенно Эдвардса расстроил момент с каретой новобрачных. Он стоял рядом с ними, но не мог найти хороший ракурс, потому что пара постоянно смотрела не в ту сторону.

«Для меня это была катастрофа», — пожаловался мужчина.

Ранее стало известно, что Меган Маркл отказалась навестить супругу наследника британского престола принца Уэльского Кейт Миддлтон. На ее решение даже не повлиял тот факт, что принцесса болеет раком.

«Не верю». Иосиф Пригожин рассказал о своем отношении к посту Потапа о смерти Заворотнюк

Купальный сезон — 2024. Где искупаться в Москве и Подмосковье?

Дебоширам тут не место. В России призвали ограничить продажу алкоголя на внутренних рейсах

Помощь с двойным дном. Зачем Макрон призывает отправлять инструкторов на Украину

Учителя как супергерои. Выводы после учебного года

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте