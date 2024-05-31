«Это была катастрофа». Фотограф королевской семьи раскрыл подноготную свадьбы принца Гарри

Официальный фотограф королевской семьи Великобритании Артур Эдвардс заявил, что свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл оказалась катастрофой. Об этом он рассказал в беседе с изданием The Sun .

Мужчина фотографировал членов королевской семьи на праздниках и мероприятиях с 1978 года. Самым ужасным торжеством, по его мнению, стала свадьба принца Гарри, прошедшая в 2018 году в часовне Виндзорского дворца.

«Потому что Гарри решил держать прессу в стороне. Все делалось на длиннофокусных объективах», — поделился фотограф.

Специалист объяснил, что держал 800-миллиметровый объектив, на который ему пришлось снимать прибывающих гостей. Другие фотографы стояли в полутора метрах от участников мероприятия.

Особенно Эдвардса расстроил момент с каретой новобрачных. Он стоял рядом с ними, но не мог найти хороший ракурс, потому что пара постоянно смотрела не в ту сторону.

«Для меня это была катастрофа», — пожаловался мужчина.

Ранее стало известно, что Меган Маркл отказалась навестить супругу наследника британского престола принца Уэльского Кейт Миддлтон. На ее решение даже не повлиял тот факт, что принцесса болеет раком.