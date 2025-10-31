Эстонцев в 2026 году вынудят платить за «энергонезависимость» от России

Государственная энергетическая компания Эстонии Elering обновила тарифы за электроэнергию. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR .

Компания утвердила плату с потребителей за «балансирующую мощность» — 3,73 евро за мегаватт-час.

«Этот платеж можно назвать ценой энергетической независимости после выхода из системы, контролируемой Россией», — говорится в сообщении.

С января 2026 года жителям Эстонии надо будет дополнительно платить и за надежность энергоснабжения.

Эстония, как и другие страны Прибалтики в феврале вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, которая объединяла их с Россией и Белоруссией и присоединились к синхронной зоне Европы.

В сентябре стало известно, что в России запустят первую в мире ядерную энергосистему замкнутого цикла.