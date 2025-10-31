Эстонцев в 2026 году вынудят платить за «энергонезависимость» от России
Эстонская компания Elering установила новую плату за электроэнергию
Государственная энергетическая компания Эстонии Elering обновила тарифы за электроэнергию. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR.
Компания утвердила плату с потребителей за «балансирующую мощность» — 3,73 евро за мегаватт-час.
«Этот платеж можно назвать ценой энергетической независимости после выхода из системы, контролируемой Россией», — говорится в сообщении.
С января 2026 года жителям Эстонии надо будет дополнительно платить и за надежность энергоснабжения.
Эстония, как и другие страны Прибалтики в феврале вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, которая объединяла их с Россией и Белоруссией и присоединились к синхронной зоне Европы.
В сентябре стало известно, что в России запустят первую в мире ядерную энергосистему замкнутого цикла.