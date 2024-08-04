Эстонских священников склонили к разрыву связей с Московским патриархатом

Эстонские власти продолжают активно бороться с влиянием Русского мира. Местную православную церковь призывали разорвать связи с Московским патриархатом, сообщило РИА «Новости» .

Идеологическая борьба развернулась в Эстонии еще весной. Эстонское МВД выступило с обращением признать Русскую православную церковь «террористической». Параллельно священников стали вызывать на допросы, а чиновники активно посещали монастыри, предупреждая об «угрозе».

Священнослужители предложили свой вариант в ответ на давление властей. Они готовы убрать все ссылки на РПЦ, но оставить только на томос патриарха Алексия II 1993 года, благодаря которому Эстонская православная церковь стала управляемой. Все необходимые манипуляции планируется провести до конца августа.

Также власти республики обсуждали, как надавить на Эстонскую православную церковь, чтобы та порвала связь с Россией. Парламентарий партии «Отечество» Ахти Калликорма предложил изъять у ЭПЦ недвижимое имущество.