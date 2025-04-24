Эстония решила выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

Правительство Эстонии одобрило законопроект о выходе из Оттавской конвенции, условия которой запрещают использование, производство и хранение противопехотных мин. Об этом сообщила местная телерадиокомпания ERR .

По словам министра иностранных дел страны Маргуса Цахкны, это связано с ухудшением безопасности на фоне украинского конфликта.

Законопроект направили в парламент для рассмотрения в двух чтениях. Эстония выйдет из Оттавской конвенции, если соответствующее решение примет большинство депутатов.

Оттавскую конвенцию подписали в 1997 году. Страны — участницы договора, которых, по данным на март 2025 года, было 165, обязаны не применять, не разрабатывать, не производить и не передавать противопехотные мины, а также уничтожить все имеющиеся у них запасы.

Ранее закон о выходе страны из Оттавской конвенции подписал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

В марте этого года замминистра обороны Польши Павел Бейда объявил о намерении установить противопехотные мины на границе с Россией и Белоруссией. Это решение он объяснил тем, что ситуация в этих регионах «очень серьезная и иначе никак нельзя».