Эстония потребовала от Украины держать свои БПЛА подальше

Украинским военным необходимо лучше контролировать работу своих беспилотников и держать их подальше от Эстонии. С таким заявлением в эфире национального телерадиовещателя ERR выступил министр обороны балтийской республики Ханно Певкур.

Он подчеркнул, что Киев уже признал вину в падении нескольких беспилотников на эстонской территории и предложил направить своих экспертов для разбирательства.

«Самый простой способ для украинцев, чтобы держать свои дроны подальше от нашей территории, — это лучше контролировать свою деятельность», — заявил Певкур.

Министр обороны Эстонии пояснил, что полет беспилотника можно контролировать, а в случае изменения курса оператору доступна дистанционная система уничтожения летательного аппарата.

В минувший вторник, 5 мая, власти Финляндии и Эстонии потребовали от Украины следить за своими беспилотниками и не допускать их попадания в воздушное пространство обеих стран. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подчеркнул, что речь идет в том числе о заблудившихся БПЛА.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что попадание сбитых обломков украинских беспилотников неприемлемо, и потребовал от украинских властей принять меры.