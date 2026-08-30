РИА «Новости»: Эстония с начала СВО не перечислила в бюджет Украины ни доллара

Эстония заняла последнюю строчку в списке доноров украинского бюджета с начала конфликта, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Минфина Украины. В опубликованной ведомством таблице указаны 29 источников внешнего финансирования.

Согласно этим данным, с февраля 2022 года напротив Эстонии не указано ни одного перечисленного доллара: в большинстве годовых граф стоят прочерки, а за 2023 год — ноль.

Крупнейшим источником финансирования Украины стал Евросоюз, предоставивший 68,2 миллиарда долларов. Еще 48,6 миллиарда долларов в 2024–2026 годах Киев получил в рамках кредитной программы, погашение которой предполагается за счет доходов от замороженных российских активов.

В нижней части списка также оказались Албания и Исландия. За рассматриваемый период они предоставили украинскому бюджету один миллион и два миллиона долларов соответственно.

ТАСС писал, что Украина за год недополучила по программе PURL оружия на шесть миллиардов долларов.