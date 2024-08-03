Еще двух человек обвинили в «связанном» с ЧВК «Вагнер» поджоге в Лондоне

Еще двум людям предъявили обвинения в поджоге связанного с Украиной склада на востоке Лондона. Об этом сообщили на сайте столичной полиции.

«Двадцатидвухлетний Джаким Баррингтон Роуз и 19-летний Угниус Асмена должны явиться в Вестминстерский магистратский суд 3 августа по обвинению в поджоге при отягчающих обстоятельствах», — говорится в релизе правоохранителей.

Роуза также обвинили в хранении оружия с целью нападения. Таким образом, общее число фигурантов дела достигло семи. Предварительное слушание в суде назначили на 4 октября. Рассмотрение дела по существу начнут в июне 2025 года в центральном суде Олд-Бейли.

Склады украинских компаний располагались в районе Лейтон в Лондоне. Они загорелись 20 марта. Одним из фигурантов дела стал британец Дилан, связанный с ЧВК «Вагнер».

Ранее в Польше арестовали девять человек, обвинив их в избиениях и попытках поджога, совершенных по заказу России. Среди арестованных — граждане Украины и Белоруссии.