ЕС запланировал санкции против 50 категорий товаров из России

В Евросоюзе рассматривают вероятность введения санкций против 50 категорий российских товаров. Об этом сообщил спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан в эфире телеканала Silk Way .

«Думаю, что 16-й пакет, безусловно, принесет дополнительные торговые ограничения для тех 50 продуктов, на которые мы просили казахстанские власти обратить особое внимание», — сказал он.

Во время недавнего визита в Астану О'Салливан обсудил возможные санкции с властями Казахстана. Он подчеркнул, что правительство республики разделило озабоченность Евросоюза о своей роли как платформы для обхода ограничительных мер.

Британский военный аналитик Александр Меркурис, оценивая вероятность изъятия замороженных российских активов, отмечал, что Европа вряд ли решится на такой шаг из-за страха возможных переговоров между Россией и США.