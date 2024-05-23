ЕС задумал ужесточить санкции против Белоруссии ради остановки параллельного импорта

Страны Евросоюза ужесточат санкции против Белоруссии. Они ограничат импорт алмазов, экспорт военных технологий и предметов роскоши.

Проект нового пакета санкций оказался в распоряжении газеты Financial Times. Политики предложили ограничить способы обхода введенных ранее рестрикций.

«Новые санкции запретят экспорт в Белоруссию и через нее технологий и товаров, которые могут использоваться в военных целях, а также сжиженного природного газа. ЕС также прекратит импорт алмазов из Белоруссии», — сообщил автор статьи.

В Евросоюзе рассчитывали также перекрыть канал поставки в Россию предметов роскоши, в том числе люксовых автомобилей. Их продолжили ввозить через соседнее государство.

Санкции не обрушили экономику Белоруссии, она выстояла, заявлял президент республики Александр Лукашенко. Он обвинял Запад в нарушении Устава ООН и вмешательстве во внутренние дела страны.