ЕС за четыре месяца 2026 года увеличил закупки российского урана почти в 8 раз

В первые четыре месяца этого года ЕС увеличил закупки обогащенного урана из России почти в восемь раз в сравнении с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата.

Так, в совокупности за январь–апрель 2026 года объем импорта обогащенного урана из России в ЕС достиг 163,5 миллиона евро, что в 7,9 раза выше показателя за тот же отрезок 2025 года.

При этом в апреле стоимость его поставок достигла 89,8 миллиона евро, это в полтора раза превысило показатель марта. Такие объемы оказались самыми высокими с ноября 2025-го.

В 2026-м российский уран закупали Франция (на 141,2 миллиона евро), Германия (на 13,8 миллиона) и Нидерланды (почти на 8,6 миллиона).

Ранее стало известно, что поставки сжиженного природного газа в Европу увеличились в марте на 10,6% по сравнению с февралем. Увеличение закупок случилось на фоне снижения внутренних запасов газа в странах Европы.