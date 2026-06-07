ЕС пообещали массовую безработицу из-за войны США и Ирана

Европа столкнется с массовой безработицей, если не проведет дерегуляцию экономики на фоне энергетического шока от конфликта на Ближнем Востоке. Об этом Financial Times заявил глава конгломерата ABB Мортен Вирод.

По его словам, рост цен на газ существенно ослабляет конкурентоспособность Евросоюза по сравнению с США. Европейские законодатели также демонстрируют недостаток чуткости к необходимости реформ.

«Надеюсь, что не придется увидеть гораздо серьезный кризис, который приведет к массовой безработице. Это не должно стать условием, чтобы обрести чувство срочности», — предупредил глава конгломерата ABB.

Профсоюз фермеров ЕС Copa-Cogeca заявлял, что аграрный сектор сообщества уже подорвали высокие цены на удобрения и энергию. Кризис на Ближнем Востоке привел к росту затрат на корма, упаковку и логистику.