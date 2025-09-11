ЕС отменил решение о финансировании строительства новых реакторов АЭС «Пакш-2»

Суд Евросоюза отменил разрешение Еврокомиссии на финансирование Венгрией строительства ядерных реакторов на АЭС «Пакш-2» российской компанией Nizhny Novgorod Engineering. Решение опубликовали на сайте суда .

В инстанции объяснили, что перед одобрением помощи ЕК обязывалась не только проверить соответствие инициативы регламенту сообщества, но и убедиться, что контракт на строительство новых реакторов отвечает правилам о государственных закупках.

Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока на правительственном брифинге заявил, что суд не обнаружил никаких нарушений европейского законодательства со стороны Венгрии, поэтому строительство атомного объекта может продолжаться по утвержденному графику. Его слова привело РИА «Новости».

Министерство иностранных дел Венгрии и Росатом в ноябре 2023 года подписали план строительства атомной электростанции «Пакш-2».