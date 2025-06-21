Действия Евросоюза по отношению к России не отличаются от того, что делает Израиль, бомбя Иран. Бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель аналитического центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль заявила об этом ТАСС на полях ПМЭФ-2025.

Она процитировала заявление госсекретаря Австрии по энергетике Элизабет Цехетнер на последнем совещании профильных министров о том, что после ухода Владимира Путина с поста президента можно подумать о возобновлении закупок российского газа. Кнайсль сочла это высказывание показательным.

«То есть, по сути, то, что делает Европейский союз, это то же самое, что Израиль делает в отношении Ирана. Они работают над свержением власти в стране», — сказала экс-министр.

Кнайсль в 2023 году перебралась в Рязанскую область. Она рассказала «Известиям», что в России чувствует себя в большей безопасности, чем в Австрии или в Германии.