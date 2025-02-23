Эрдоган заявил о лидерстве Турции в производстве беспилотников

Эрдоган: Турция стремится к мировому лидерству в сфере БПЛА

Турция модернизировала парк беспилотников и в дальнейшем планирует стать страной-лидером в данной области. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, его процитировало агентство Anadolu .

Глава государства выступил с речью на церемонии открытия новой линии на заводе по производству листового стекла в районе Полатлы провинции Анкара.

«Турция модернизировала парк беспилотников благодаря БПЛА Akıncı. А с разработкой отечественного беспилотного истребителя этот парк станет лидером в мире», — подчеркнул Эрдоган.

По его словам, Турция уже заняла 11-е место в мире по экспорту оборонной продукции.

Ранее Эрдоган встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Визит украинского лидера в Анкару прошел на фоне переговоров американской и российской делегаций в Эр-Рияде.

После встречи глава МИД Турции Хакан Фидан выразил сомнения в том, что Украина сможет сохранить свою территориальную целостность.