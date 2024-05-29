Эрдоган объявил о политической смерти ООН

Эрдоган раскритиковал ООН за бездействие в секторе Газа

Kremlin Pool/Global Look Press
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

ООН продемонстрировала свое бессилие в ситуации с сектором Газа и не смогла спасти даже своих сотрудников. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на заседании в парламенте.

Он назвал ООН мертвой духом организацией и напомнил о действиях Израиля в палестинском анклаве.

«ООН, что толку от тебя, если ты не можешь остановить геноцид? Зачем нужны эти здания, если судьба мира находится в руках пяти стран?» — подчеркнул Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что ответственность за происходящее в секторе Газа лежит на Израиле и США. По его словам, «нападения на Рафах перешли в более кровавую фазу», в то время как в Европе гибнет демократия.

Ранее председатель Международного суда ООН в Гааге Наваф Салам обязал Израиль в течение месяца прекратить вести боевые действия в городе Рафахе в секторе Газа. Военная операция может привести к гибели мирного населения палестинского анклава, указал он.

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