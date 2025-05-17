Эпидемиолог Косолапов объяснил новую волну COVID-19 в Азии эволюцией вируса

Новый всплеск заболеваемости коронавирусом зафиксирован в азиатских странах, таких как Гонконг и Сингапур. Ситуацию прокомментировал врач-эпидемиолог Илья Косолапов, сообщил MIR24.TV .

По словам медика, увеличение числа больных в азиатском регионе обусловлено несколькими факторами: сезонными колебаниями, особенностями миграции населения, неоднородностью иммунитета и эволюцией самого вируса.

«Немаловажную роль играет и увеличение туристических и деловых потоков между странами», — добавил специалист.

Косолапов подчеркнул, что в России вспышки коронавируса традиционно наблюдаются в холодный период года, поэтому угроза заражения по-прежнему актуальна. Наибольшую бдительность стоит проявлять пожилым людям и страдающим хроническими заболеваниями.