Эпичный friendly fire. Расследование дела Волкова отрезвит Польшу
Блогер голос «Мордора»: расследование нападения на Волкова «отрезвит» поляков
Скандальная история с обвинением сооснователя НК ЮКОС Леонида Невзлина* в «заказе» покушения на иноагента Леонида Волкова* не только вызвала переполох среди представителей российской оппозиции, но и подтолкнула Польшу к расследованию этого дела. Для выяснения всех обстоятельств страна даже задействовала контрразведку, что вызывает множество вопросов. Возможно, расследование «отрезвит» поляков и раскроет им глаза на то, что из себя представляют «оппозиционеры» на самом деле. Об этом в колонке для Telegram-канала 360.ru рассказал автор Telegram-канала «Голос Мордора».
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Сознательный эпичный friendly fire российской «оппозиции», выраженный в побитии молотком иноагента и предателя [Леонида] Волкова*, по заказу другого иноагента и предателя [Леонида] Невзлина*, начинает играть новыми, неожиданными красками. Дело в том, что расследованием инцидента решила заняться… польская контрразведка. И можно только догадываться, с какой целью.
Возможно, польские борцы со шпионажем и смутой попытаются найти русский след. Опыт подобного у них есть, просто вспомните, сколько они мурыжили дело о катастрофе президентского Ту-154 над Смоленской областью, пытаясь доказать причастность русских. Вот может надеются, что выгорит в этот раз. Но для этого надо доказать причастность Невзлина* к работе на российские спецслужбы, а эта миссия невыполнима.
А может, все еще проще и хуже для российской «оппозиции» в бегах — поляки решили выяснить, кого они все-таки пригрели у себя на груди и кормят, так ли могучи эти странные люди, которые утверждают, что способны устроить в России «революцию» и покончить с «режимом [президента Владимира] Путина». И если намерения польских спецслужб именно таковы, то это можно поприветствовать. Уверен, что польские следователи узнают о беглых российских «оппозиционерах» очень много нового и интересного. В частности о том, что это совершенно беспринципные и жадные люди, которые не гнушаются вообще никакими мерзостями. Что, собственно, и доказал иноагент Невзлин*, заказал иноагента Волкова*.
Хотя… Какая же это мерзость? Нормальные, высокие отношения из недопонимания в дележке финансирования от спонсоров.
У поляков полно нахлебников. Помимо беглых российских «борцов за свободу» это еще и целый выводок таких же мразей из Белоруссии. И отношения между ними примерно такие же — бюджеты ограничены, и каждому хочется получить побольше.
Друг друга они еще не бьют, но пример российских «оппозиционеров» может их к этому подтолкнуть.
Но самое главное то, что у всех этих удивительных персонажей абсолютно нулевой КПД. Они много жрут, много строят из себя важных персонажей, но на деле вообще ничего из себя не представляют. Получается, что деньги польских налогоплательщиков уходят в какую-то черную дыру, а поляки весьма рачительные люди, привыкшие тщательно считать пейонзы.
Кстати, выяснилось, что одним из участников нападения на иноагента Волкова* был польский боец ММА и ультрас по имени Максимилиан. Но то, что этим делом занимается не польская полиция, а целая контрразведка, на самом деле вызывает много вопросов.
И еще интересно то, что польские контрразведчики вообще не проявили никакой прыти в отношении расследования терактов на «Северных потоках». Зато забавный случай со слезоточивым газом, молотком и Волковым* вызвал у этих ребят живой интерес. И я надеюсь, что вся эта беглая из России свора сейчас прилично напряглась. Ну, а как же иначе? Где же эти персонажи будут харчеваться?
*Признаны в России иностранными агентами.