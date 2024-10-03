Скандальная история с обвинением сооснователя НК ЮКОС Леонида Невзлина* в «заказе» покушения на иноагента Леонида Волкова* не только вызвала переполох среди представителей российской оппозиции, но и подтолкнула Польшу к расследованию этого дела. Для выяснения всех обстоятельств страна даже задействовала контрразведку, что вызывает множество вопросов. Возможно, расследование «отрезвит» поляков и раскроет им глаза на то, что из себя представляют «оппозиционеры» на самом деле. Об этом в колонке для Telegram-канала 360.ru рассказал автор Telegram-канала «Голос Мордора» .

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Сознательный эпичный friendly fire российской «оппозиции», выраженный в побитии молотком иноагента и предателя [Леонида] Волкова*, по заказу другого иноагента и предателя [Леонида] Невзлина*, начинает играть новыми, неожиданными красками. Дело в том, что расследованием инцидента решила заняться… польская контрразведка. И можно только догадываться, с какой целью.

Возможно, польские борцы со шпионажем и смутой попытаются найти русский след. Опыт подобного у них есть, просто вспомните, сколько они мурыжили дело о катастрофе президентского Ту-154 над Смоленской областью, пытаясь доказать причастность русских. Вот может надеются, что выгорит в этот раз. Но для этого надо доказать причастность Невзлина* к работе на российские спецслужбы, а эта миссия невыполнима.

А может, все еще проще и хуже для российской «оппозиции» в бегах — поляки решили выяснить, кого они все-таки пригрели у себя на груди и кормят, так ли могучи эти странные люди, которые утверждают, что способны устроить в России «революцию» и покончить с «режимом [президента Владимира] Путина». И если намерения польских спецслужб именно таковы, то это можно поприветствовать. Уверен, что польские следователи узнают о беглых российских «оппозиционерах» очень много нового и интересного. В частности о том, что это совершенно беспринципные и жадные люди, которые не гнушаются вообще никакими мерзостями. Что, собственно, и доказал иноагент Невзлин*, заказал иноагента Волкова*.