Энергокризис в ЕС может сорвать летний отдых европейцев

Энергетический кризис, спровоцированный конфликтом на Ближнем Востоке, может сорвать планы европейцев на летний отпуск. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена.

«Война на Ближнем Востоке ударит европейцев по самому больному: по отпускам. Об этом предупреждает глава энергетического ведомства ЕС Дан Йоргенсен», — указано в публикации.

Еврокомиссар заявил, что авиакомпании сокращают рейсы и направления, одновременно повышая цены. Он подчеркнул, что летние поездки могут отмениться независимо от развития событий в Ормузском проливе.

В мае Евросоюз и Великобритания столкнутся с энергетическим кризисом, который нанесет значительный ущерб. Об этом предупредил председатель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, Западу необходима деэскалация вместо постоянных поисков внешнего врага.