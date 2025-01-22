Энергоэксперт Митрахович допустил пересмотр климатической стратегии России

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович допустил возможность пересмотра климатической стратегии России в соответствии с Парижским соглашением. Он высказал эту точку зрения в эфире радио «Говорит Москва».
По мнению специалиста, каждая страна стремится адаптироваться к условиям Парижского соглашения по климату своими методами. Хотя все осознают значимость данной повестки — подходы к адаптации различаются. Отказываться от соглашения никто не планирует, однако некоторые изменения неизбежны.
Митрахович подчеркнул, что ключевые игроки — политики, бизнесмены, чиновники и ученые — должны пересмотреть свои позиции. В частности, компании вроде «Русала» могут столкнуться с необходимостью переработки своих концепций, а университетам придется переосмыслить направления исследований.
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