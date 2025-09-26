Эксперт по энергетической политике Сергей Правосудов в интервью со «Звездой» раскритиковал стратегию Европейского союза, связанную с отказом от российских энергоресурсов. По его словам, официальная позиция ЕС о прекращении закупки российской нефти и газа не соответствует действительности.

Фактически, Турция активно скупает российские ресурсы и затем перепродает их странам Европы, что противоречит декларации о независимости от российского экспорта. Турция осознает выгоду от подобной схемы и не собирается терять этот статус. Руководство страны проявляет прагматичный подход, стремясь выстроить свою экономику в роли регионального распределительного узла.

В дополнение к этому Правосудов упомянул, что параллельно Турция заключает контракты с американскими поставщиками нефти и газа, однако эти договоренности не означают, что Турция прекратит покупать российские ресурсы. Страна использует свою географическую позицию и экономическую заинтересованность, чтобы извлекать прибыль из разницы цен и баланса поставщиков.