Энергетик Юшков заявил, что сокращение поставок нефти в Китай не повлияет на РФ

Сокращение китайских закупок российской нефти не отразится негативно на экономике России. Такое мнение высказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с News.ru .

По его словам, рост экспорта в Индию позволит компенсировать снижение покупок со стороны КНР, сохраняя общий объем поставок на прежнем уровне.

«Нет такой ситуации, когда Китай не купил, и мы вынуждены сократить добычу, потому что эту нефть некуда деть», — пояснил специалист.

Он также отметил, что суммарный объем экспорта остается неизменным, так как Россия расширяет рынки сбыта, отправляя большую долю ресурсов на индийские нефтеперерабатывающие заводы.