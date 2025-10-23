Энергетик Юшков заявил, что санкции не заставят Россию изменить внешнюю политику

Американские санкции против российских нефтегазовых гигантов «Роснефти» и «Лукойла» повлияют главным образом на экономику самих корпораций, не затрагивая глобальные финансовые интересы России. Такое мнение высказал эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам эксперта, компании вынуждены усложнять структуру поставки продукции через цепочку посредников, что увеличивает расходы, но не сказывается на объемах производства и экспорта.

Юшков также опроверг утверждения о воздействии санкций на международную политику России, заявив, что ограничения со стороны Европы и США не скажутся на российском экспорте сжиженного природного газа.