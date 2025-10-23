Энергетик Юшков заявил, что санкции не заставят Россию изменить внешнюю политику
Американские санкции против российских нефтегазовых гигантов «Роснефти» и «Лукойла» повлияют главным образом на экономику самих корпораций, не затрагивая глобальные финансовые интересы России. Такое мнение высказал эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, сообщил сайт телеканала «Звезда».
По словам эксперта, компании вынуждены усложнять структуру поставки продукции через цепочку посредников, что увеличивает расходы, но не сказывается на объемах производства и экспорта.
Юшков также опроверг утверждения о воздействии санкций на международную политику России, заявив, что ограничения со стороны Европы и США не скажутся на российском экспорте сжиженного природного газа.