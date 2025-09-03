Энергетик Юшков указал на вероятность нехватки газа в Европе при сильных морозах

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал риски, связанные с недостаточным запасом газа в Европе предстоящей зимой. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По мнению эксперта, при сильном понижении температуры запасы природного газа в европейских хранилищах могут истощиться к финальной стадии сезона отопления.

«Чем меньше газа у тебя там остается, тем меньше ты ежесуточно можешь извлекать», — отметил энергетик.

Как пояснил специалист, в случае экстремально холодных погодных условий Европа рискует столкнуться с дефицитом суточных объемов добычи газа из подземных хранилищ.