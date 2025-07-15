Энергетик Юшков рассказал о закрытии угольных предприятий в РФ из-за санкций ЕС

Российские предприятия, добывающие уголь, вынужденно сворачивается из-за наложенных Европой ограничений. Об этом сообщил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с News.ru .

Важнейшим фактором, кроме политических мер, специалист назвал значительное снижение мировых цен на энергетическое сырье, начавшееся в 2021-м и продолжившееся до конца 2023 года.

«Мы видели всплеск цен на уголь с середины 2021 года до 2023 года. Но он продолжался, потому что дорожал газ, и уголь как его естественный заменитель пошел вслед за ценами», — отметил Юшков.

По его словам, изменение географии экспорта вынудит развивать восточные месторождения и постепенно свернуть добычу на западе страны.