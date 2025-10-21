Энергетик Гривач заявил, что российский газ продолжит транспортироваться в Европу через Турцию

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе со «Звездой» выразил мнение, что даже после полного запрета на ввоз российского газа в страны Евросоюза поставки российского топлива могут продолжаться через территорию Турции.

Гривач объяснил, что российский газ транспортируется в Турцию, откуда далее поставляется в Европу, что позволяет не указывать происхождение газа. Он подчеркнул, что такой подход позволяет российским поставщикам продавать газ на турецком хабе, где он смешивается с газом из других источников, приобретая обезличенный статус. Это позволяет европейским странам закупать газ, формально не нарушая санкций.

По словам Гривача, такой подход приведет к дополнительным издержкам, связанным с необходимостью оплачивать транзит через Турцию и более высокими ценами на топливо. Однако, несмотря на это, возможность приобретения российского газа через Турцию сохранится, что позволит Европе компенсировать недостаток энергоресурсов.