Энергетик Фролов заявил, что у США нет возможности контролировать все суда, транспортирующие нефть в Венесуэлу

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики и главный редактор издания «ИнфоТЭК» Александр Фролов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» высказал мнение, согласно которому реализация введенных санкций в отношении поставок нефти в Венесуэлу способна нанести серьезный ущерб американской экономике.

По мнению эксперта, Венесуэла, производя порядка миллиона баррелей нефти ежедневно, из которых половина отправляется на экспорт, представляет собой игрока средней руки на международном энергетическом рынке. Таким образом, даже полная остановка экспорта венесуэльской нефти не окажет существенного влияния на мировые цены и объемы торговли углеводородами.

Фролов подчеркнул, что физическая возможность организовать тотальный контроль за всеми судами, транспортирующими нефть в Венесуэлу, отсутствует. Для осуществления подобной операции потребовалось бы значительное увеличение военно-морского флота США, что неизбежно привело бы к огромным финансовым затратам. Эти траты могли бы настолько истощить бюджет США, что американская экономика оказалась бы в критическом положении.