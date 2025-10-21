Энергетик Фролов указал на возможность обойти запрет на импорт российского газа в ЕС через Турцию

Заместитель руководителя Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал возможный запрет ЕС на импорт российского природного газа, запланированный с 2028 года. Об этом сообщил « Ридус ».

Специалист счел последствия отказа Европы от закупок российского газа неприятными, но вполне терпимыми для России.

«Часть объемов, которые сейчас идут в Европу, точно будет переброшена на другие рынки. В первую очередь на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона», — отметил аналитик.

По его словам, при сохранении спроса реэкспортером газа в страны ЕС может стать Турция. Фролов напомнил об обсуждении вопроса создания газового хаба в стране.