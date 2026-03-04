Энергетик Фролов указал на перспективы роста цен на нефть в случае закрытия Ормузского пролива

Заместитель директора Национального института энергетики Александр Фролов в беседе с «Ридусом» выразил мнение о перспективах роста цен на нефть в случае закрытия Ормузского пролива и прекращения транзита нефти через этот регион. Он подчеркнул, что закрытие пролива может привести к значительному росту цен на нефть, что создаст благоприятные условия для экономики России.

Фролов указал, что цены на нефть могут достичь отметки в 200 долларов за баррель, что близко к историческим максимумам, наблюдавшимся в 2008 году. При этом эксперт подчеркнул, что такое развитие событий создаст серьезные проблемы для мировой экономики и вызовет рост инфляции и замедление экономического роста.

Закрытие Ормузского пролива будет иметь глобальные последствия, так как через него проходит значительная часть мировых поставок нефти. Нефтедобывающие страны, такие как Россия, Саудовская Аравия и другие, могут выиграть от роста цен, но для потребителей и мировой экономики это станет тяжелым испытанием.