Энергетик Фролов предупредил о дефиците нефти после возможного перекрытия Ормузского пролива

Власти Ирана рассматривают возможность перекрытия Ормузского пролива для судов нескольких западных стран. В беседе с сайтом телеканала «Звезда» ситуацию прокомментировал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Эксперт назвал Ормузский пролив единственным серьезным уязвимым местом для мирового нефтегазового рынка и экономики в целом.
«Через Ормузский пролив безальтернативно — то есть без возможности направить куда-то еще — проходит порядка 20% всего сжиженного природного газа, который производится в мире», — напомнил специалист.
По его словам, закрытие данного маршрута спровоцирует невиданный дефицит нефти и резкий скачок цен. При этом уровень повышения цен предсказать невозможно — любой сценарий равнозначно вероятен, добавил Фролов.
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