Энергетик Фролов оценил последствия затяжного конфликта между США, Израилем и Ираном для мировой экономики

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал возможные последствия затяжного конфликта между США, Израилем и Ираном для мировой экономики в беседе с радио Sputnik .

Он подчеркнул, что рост цен на нефть и газ станет серьезной проблемой для всех стран, независимо от их экономического потенциала.

Фролов указал, что в условиях конфликта страны, располагающие значительными запасами нефти и газа, могут использовать свои резервы для покрытия дефицита, но в долгосрочной перспективе это приведет к росту цен и увеличению инфляции. Затяжной конфликт создаст условия для дефицита энергоресурсов, что негативно скажется на мировой экономике и повысит уровень безработицы и социальной напряженности.