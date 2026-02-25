Заместитель генерального директора Института национальной энергетики и главный редактор журнала «ИнфоТЭК» Александр Фролов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал перспективы использования газовых магистралей «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Он подчеркнул, что эксплуатация данных трубопроводов в обход законодательства Европейского союза невозможна.

В соответствии с законами ЕС, с 2027 года запрещается ввоз российских энергоносителей, включая природный газ. Это означает, что газопроводы, проложенные из России в Европу, не могут быть использованы для транспортировки российского газа, даже если они эксплуатируются под контролем третьих стран, таких как США.

В случае попытки обойти эти ограничения и поставки газа через «Северные потоки» будут считаться нарушением законодательства ЕС, что приведет к юридическим и политическим последствиям. Поэтому, несмотря на разговоры о реанимации трубопроводов, юридически и экономически такой сценарий выглядит нереалистичным.