Энергетик Демидов указал на серьезные трудности для Венгрии и Словакии после введения сборов ЕК

Еврокомиссия приняла решение о введении таможенных сборов на поставку российской нефти, что создаст значительные трудности для Венгрии и Словакии, зависящих от российского сырья. Независимый эксперт в области энергоресурсов Владимир Демидов объяснил «Известиям» , почему это решение создает особые вызовы для этих стран.

Примерно треть объема необходимого топлива венгерские и словацкие предприятия получают из России, и замена российских поставок пока невозможна. Географическое расположение Венгрии и Словакии не предусматривает наличия достаточного количества трубопроводов, которые могли бы заместить российский экспорт нефти. Попытки найти альтернативные источники транспортировки топлива пока не дали положительного эффекта.

Кроме того, Демидов сомневается в технической реализуемости схемы сбора таможенниками дополнительного налога на транзит нефти, поскольку трубопроводная система охватывает несколько стран, включая Белоруссию и Украину, где осуществление контроля затруднено.