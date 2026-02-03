Эксперт в области энергетики Сергей Брекотин в беседе с «Абзацем» выразил мнение о последствиях потенциального отказа Индии от закупок российской нефти. Он напомнил, что нефть остается одним из важнейших мировых ресурсов, спрос на который постоянно растет. В условиях глобального дефицита сырья сокращение числа покупателей неизбежно повлечет повышение цен и увеличение конкуренции за доступ к поставщикам.

Индия, являясь крупным потребителем энергоресурсов, сильно зависит от импорта нефти. Ограничение сотрудничества с Россией могло бы серьезно осложнить экономическое развитие страны, ухудшить качество жизни населения и снизить темпы роста экономики. Эксперт сообщил, что экономические потребности Индии значительно превышают уровень китайских потребностей, что увеличивает риски негативных последствий для индийской экономики.

При этом Брекотин подчеркнул, что подобная мера не окажет значительного воздействия на Российскую Федерацию. Экономика России обладает достаточной гибкостью и возможностями для перераспределения экспортных потоков, обеспечивая стабильное поступление доходов от продажи энергоносителей другим партнерам.