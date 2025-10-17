Энергетик Белогорьев высказал сомнения в способности США заставить Японию отказаться от российских энергоресурсов

Заместитель директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев высказал сомнения в способности США заставить Японию отказаться от российских энергоресурсов. По его мнению, американская администрация, включая президента Дональда Трампа, стремится расширить влияние американских производителей нефти и газа на мировом рынке, лоббируя интересы американских компаний на международном уровне. Об этом написал MK.RU .

Белогорьев обратил внимание на вмешательство Трампа в вопросы энергетики, в частности, его попытки убедить Японию прекратить закупки российских углеводородов. Он подчеркнул, что Япония традиционно демонстрировала дипломатичность в отношениях с США, стараясь избегать прямой конфронтации.

По его мнению, японские власти, вероятно, пойдут на компромисс, согласившись увеличить объемы закупок американской нефти и СПГ, но при условии приемлемых цен и транспортировки. Одновременно Япония постарается сохранить существующее сотрудничество с российскими поставщиками, особенно с месторождений на Сахалине, которые расположены близко и знакомы японским покупателям.