Эмир Катара вылетел в Москву на официальную встречу с Путиным

QNA: Эмир Катара Аль Тани отправился с официальным визитом в Москву

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани вылетел с официальным визитом в Москву. В российской столице он встретится с президентом Владимиром Путиным. Сообщение об этом появилось на сайте Катарского официального агентства новостей (QNA).

«Эмир Тамим бин Хамад Аль-Тани покинул Доху в четверг утром, направляясь в Москву с официальным визитом в дружественную Российскую Федерацию», — написали журналисты.

По данным QNA, вместе с главой государства в Россию приедут премьер-министр и министр иностранных дел шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль-Тани и официальная делегация.

Во время рабочей встречи президент России и эмир Катара обсудят отношения между странами, способы их укрепления и развития в различных сферах, представляющих взаимный интерес.

Накануне о переговорах сообщили в пресс-службе Кремля.

«Запланировано обсуждение актуальных вопросов российско-катарского взаимодействия в различных областях с акцентом на торгово-экономическую и гуманитарную сферу, а также ряд ключевых тем международной повестки дня», — рассказали представители администрации президента России.